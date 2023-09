Vergeten woonwagenkamp, midden tussen de industrie: ‘Er was geen licht op de wc’

Kinderen het huis uit, maar kleiner wonen geen optie: hoe mensen zoals Lambert (61) gedwongen 'scheefwo­nen’

Ouderen met een (te) groot huis zouden naar een (kleiner) appartement moeten verhuizen. Goed in de strijd tegen de woningnood, want het zou jonge gezinnen en doorstromers aan een huis helpen. Maar veel 60-plussers die dolgraag plaats willen maken, kunnen dat helemaal niet. Regels of hoge kosten zitten in de weg.