Verhalen over Joodse stadsgenoten bij Open Joodse Huizen Nijmegen: ‘Door het raam zagen ze hoe Piet werd weggevoerd’

Hij heette Salomon Jacob Spier, maar zijn onderduiknaam was Piet. Een aimabele man die dankzij hulp van het verzet en valse papieren, bij de Sint Maartenskliniek - waar hij in de keuken hielp - en bij de slagerij van de Nijmeegse familie Nas aan de Broerdijk kon werken. Tot hij werd verraden. Op 4 april 1944 viel hij in Duitse handen en dat overleefde hij niet. Hij stierf in een concentratiekamp op 17 februari 1945, 38 jaar oud.