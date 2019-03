Verkeer rond Nijmeegse Waalbrug heeft te maken met flinke vertraging

Toeschou­wer besproeit apparatuur met brandblus­ser, festival moet stoppen

9:04 NIJMEGEN - Een toeschouwer van The Realm of Darkness, een festival dat zaterdag in de Nijmeegse Vasim plaatsvond, heeft de (muziek-)apparatuur met een brandblusser ondergespoten. Dat gebeurde terwijl het festijn in volle gang was. De bizarre actie betekende het abrupte einde van het uitverkochte evenement.