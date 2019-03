NIJMEGEN - Automobilisten zijn gewaarschuwd: komende vrijdag begint de échte verkeersellende. Dan moeten de 55.000 auto's die nu dagelijks over de Waalbrug de stad in en uit gaan, over één rijstrook in beide richtingen. Deze verkeerssituatie blijft anderhalf jaar zo, tot eind 2020.

Touringcars, vrachtwagens en tractors mogen vanaf vrijdag anderhalf jaar lang helemaal niet meer de Waalbrug over.

Het is al twee weken filerijden voor de Waalbrug in Nijmegen, maar het wordt nog veel erger. Begin maart is de aannemer gestart met de renovatie van de Waalbrug, een van de belangrijkste verkeersverbindingen voor de bereikbaarheid van de stad aan de Waal. Maar dat zijn voorbereidende werkzaamheden. Automobilisten kunnen tot op heden nog steeds over twee rijbanen in beide richtingen Nijmegen in en uit. Toch stroopte het verkeer voor de Waalbrug in de ochtend- en avondspits al flink op.

Nacht afgesloten

Aannemerscombinatie Team Waalbrug gaat, in opdracht van Rijkswaterstaat, het betondek van de brug vervangen. Om dat te doen, moet de weg op de brug omgebouwd worden. Verder komen er tijdelijke verkeerslichten zodat fietsers veilig over de brug kunnen rijden. Voor die twee klussen ligt de Waalbrug er volgende week een nacht helemaal uit: vanaf woensdagavond 21.00 uur tot de andere ochtend 06.00 uur. Het verkeer wordt via De Oversteek geleid, de andere brug over de Waal. Fietsers, voetgangers en hulpdiensten kunnen woensdagnacht wél over de brug.

Het vervangen van het betonnen rijdek en het schilderen van de staalconstructie eronder, is de eerste fase van de grootscheepse renovatie. In de eerste week gaan wegwerkers het bouwterrein op de brug opbouwen. Dat heeft te maken met het ziekmakende chroom-6 dat is aangetroffen op de staalconstructie onder het beton. Daarom gelden er zeer strenge veiligheidseisen voor de wegwerkers, omwonenden en milieu.

Het verkeer rijdt de komende achttien maanden over de busbaan de stad in. Verkeer dat Nijmegen uit rijdt, wordt over het oostelijke fiets- en voetpad geleid. Voor fietsers en voetgangers de stad uit, komt een aparte route binnen de Waalbogen. Voor fietsers en voetgangers die vanaf Lent de stad in gaan, verandert er niets.

Bereikbaar

Om Nijmegen de komende anderhalf jaar bereikbaar te houden, zijn verschillende kruispunten en verkeerslichteninstallaties in Nijmegen vernieuwd en aangepast. Verder hebben de gemeente en provincie Gelderland het programma SLIMspitsen om automobilisten te verleiden om niet met de auto naar Nijmegen te gaan.

De Vierdaagsewandelaars hebben overigens geen last van de werkzaamheden: in die week in juli ligt het werk stil en kunnen de wandelaars traditiegetrouw over de ruim 80 jaar oude Waalbrug.