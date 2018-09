Verkeersinfarct op Nijmeegse campus ligt op de loer

NIJMEGEN - De collegetijden van universiteit en HAN zijn al aangepast in de strijd tegen de ongebreidelde toename van de verkeersdrukte in Heijendaal. Maar nieuwe slimme maatregelen zijn nodig met zo'n 50.000 studenten, medewerkers, ROC-scholieren en ziekenhuisbezoekers elke dag in de ochtendspits.

Een verkeersinfarct in Heijendaal ligt altijd op de loer.

Dat zegt Carlo Buise van de Radboudumc, die zich al jaren bezig houdt met het bereikbaar houden van de campus. Een van de meest recente ingrepen is het aanpassen van de collegetijden van de universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

De universiteit begint sinds enkele weken om 8.30 uur en de HAN om 9.00 uur, zodat niet alle studenten tegelijk naar de campus komen.

Effect

,,Maar het effect is voorlopig nauwelijks merkbaar, vermoedelijk omdat er dit jaar weer meer studenten bij zijn gekomen’’, heeft Buise geconstateerd. Daarmee is ook het aantal forensen in de ochtendspits flink gestegen.

,,Dus het is maar goed dat we die aanpassing al hebben doorgevoerd, anders hadden we dit jaar al regelmatig een verkeersinfarct gehad. We zien dat het tot 08.30 uur te behappen is en dat het daarna vastloopt, met name op de Heijendaalseweg.’’

Buise is spreker op het symposium De Duurzame Bereikbare Campus die deze vrijdag in het ziekenhuis wordt gehouden. Er zijn ook gastsprekers die vertellen over maatregelen in Groningen, Utrecht en Twente. ,,Zo kunnen we van elkaar te leren’’, aldus Buise.

Pieken

Bijzonder in Nijmegen is dat de campus midden in de stad ligt en niet aan de rand. Door de komst van HAN en ROC naar Heijendaal is het aantal studenten de afgelopen jaren verdubbeld en de campus krijgt sindsdien veel meer reizigers te verstouwen in korte tijd. De druk is groot.