Verkeerslichten rotonde Wijchenseweg Nijmegen staan al de hele dag oranje te knipperen

Fabio Jakobsen wint derde editie Rush Hour in Nijmegen voor Niki Terpstra en Kjeld Nuis

6:59 NIJMEGEN - Wielrenner Fabio Jakobsen uit het Gelderse Heukelum heeft de derde editie van de wielerwedstrijd Rush Hour in Nijmegen gewonnen. Hij kwam als eerste renner over de finish op de Grote Markt in Nijmegen. Hij bleef de winnaar van vorig jaar, Niki Terpstra, net voor. Bijzondere derde was de wereldkampioen sprint op de schaats: Kjeld Nuis.