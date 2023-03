Verkiezingen komen eraan, wat gaat Nijmegen stemmen?

Met videoWat Nijmegen gaat stemmen tijdens de Provinciale Staten verkiezingen, wordt grotendeels door de jonge stemmers bepaald. Meer dan een derde van de kiesgerechtigden valt in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar. Op woensdag 15 maart wordt er in Nijmegen gestemd voor de Provinciale Staten verkiezingen van Gelderland.

Hoeveel mensen in Nijmegen mogen er gaan stemmen?

In Nijmegen zijn er 140.800 kiesgerechtigden. De leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar is met ruim 36 procent in de meerderheid van alle kiesgerechtigden in Nijmegen. Het percentage in de leeftijdscategorieën 35 tot 50, 50 tot 65 en 65 plus ligt allemaal rond de twintig procent.

Op welke Gelderlandse partijen kan er gestemd worden?

In totaal doen er achttien partijen mee aan de Provinciale Staten verkiezingen in Gelderland. In 2019 waren dit er nog vijftien. BoerenBurgerBeweging (BBB), ONS Gelderland, Belang van Nederland (BVNL), JA21 en Volt zijn de vijf partijen die zich dit jaar voor het eerst verkiesbaar stellen voor de Provinciale Staten Gelderland.

DENK en JEZUS LEEFT stellen zich dit jaar niet meer verkiesbaar in Gelderland.

Volledig scherm Stemmen in Nijmegen. © Paul Rapp

Is er al iets te zeggen over de uitkomst van de verkiezingen?

Volgens de peilingen van marktonderzoek bedrijf Ipsos zal de nieuwe partij BoerenBurgerBeweging samen met VVD de grootste partij worden in Gelderland. GroenLinks zal ook in de top drie komen te staan. Maar het is afwachten wat de daadwerkelijke uitkomst gaat zijn. Vier jaar geleden werd er in Gelderland het meest gestemd op VVD, Forum voor Democratie (FvD) en CDA. Die laatste twee partijen zullen volgens de peilingen de meeste zetels gaan verliezen.

Wat werd er door Nijmegen gestemd bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen?

Hoewel de meeste stemmen in Gelderland naar VVD, FvD en CDA gingen vier jaar geleden, kwamen geen van deze partijen in de top drie van Nijmegen. De Nijmegenaren stemde het meest op Groenlinks, D66 en Partij van de Arbeid (P.v.d.A). De minste stemmen gingen naar DENK, Lokale Partijen Gelderland en Staatkundige Gereformeerde Partij (SGP).

Waar kan ik stemmen?

In Nijmegen zijn er 99 stembureaus. In elke wijk kan er gestemd worden, zo hoeft niemand lang onderweg te zijn. De stembureaus zijn verdeeld over verschillende locaties, bijvoorbeeld wijkcentrums, scholen, sporthallen en kerken. Bijna alle stembureaus zijn rolstoelvriendelijk. Wil je weten welk stembureau bij jou in de buurt zit? En of je met een rolstoel naar binnen kan? Dat gaat heel makkelijk via de volgende website: https://waarismijnstemlokaal.nl/s/Nijmegen.

Hier vul je jouw adres of postcode in en weet je binnen enkele seconden welke het dichtst bij jouw huis is.

Ik moet de hele dag werken, kan ik dan wel stemmen?

Vroeg naar je werk? Of pas laat klaar? Dat hoeft geen probleem te zijn. Alle stembureaus zijn geopend van 07:30 tot 21:00 uur. Het stembureau op station Nijmegen is zelfs al geopend vanaf 05:15 uur.

Mocht je toch niet zelf kunnen stemmen 15 maart, is het mogelijk om iemand anders te machtigen.

Stempas kwijt of opgegeten door de hond?

Voor dinsdag 14 maart 12:00 kan je aan de balie van de Stadswinkel nog een nieuwe stempas halen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.