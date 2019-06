Verkoeling zoeken langs de Spiegelwaal op tropische zondag: ‘Verder dan tot onze knieën gaan we niet’

,,Hier gaan we niet zwemmen”, zegt Daan, die samen met zijn vrouw Maike en hun kinderen Jasmijn en Noah op een van de Waalstrandjes achter de Waalbrug vertoeft.



,,De Waal is gevaarlijk”, aldus Daan. ,,Dat weet je toch als je in Nijmegen woont?” Vorig jaar nog verdronken er zes mensen in de Waal. De stroming kan verraderlijk zijn. Het water is bovendien nog veel te koud.