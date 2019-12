Verlaten auto staat tijdens spits stil op drukke St. Annastraat: ‘Super aso’

Seksuele intimida­tie op de dansvloer: Doornroos­je gaat in gesprek met bezoekers over ‘billen­knij­pers’

12:50 NIJMEGEN - Het Nijmeegse poppodium Doornroosje gaat in gesprek met bezoekers en medewerkers over seksueel ontoelaatbaar gedrag. ,,Het doel is om Doornroosje concrete handvatten te geven om dit gedrag in de toekomst te voorkomen’’, zegt Marieke Filart, die het project vanuit de Radboud Universiteit in Nijmegen begeleidt.