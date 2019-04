Verliefde tbs’er die begeleidster wilde ontvoeren krijgt celstraf en opnieuw tbs

Dreigement in discussie over invoering betaald parkeren in Nijmegen-Oost

7:19 NIJMEGEN - Bewoners van de Palestrinastraat in Nijmegen-Oost hebben gisteravond tijdens een informatiebijeenkomst in de Ark van Oost over eventuele uitbreiding van de betaald-parkeerzone, gedreigd met harde acties wanneer de gemeente niet snel stappen onderneemt tegen de parkeeroverlast in de straat.