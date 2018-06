Vermeende loverboy was 'juist verliefd' op 15-jarig slachtoffer

De eeuwenoude band tussen familie Kolff en Nijmeegs Besiender­huis

6:55 NIJMEGEN - Er is een eeuwenoude band tussen de familie Kolff en het Nijmeegse Besiendershuis. In de zeventiende eeuw was het drie generaties in bezit van deze familie. Zaterdag bezochten zo'n tachtig nazaten van Wolter Kolff het monument in de Benedenstad dat nog lange tijd 'In de drie colven' heette met een bijbehorend uithangbord.