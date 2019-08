Vermist meisje uit Nijmegen (15) is weer terecht

Politie krijgt tips over vermist meisje (15) Nijmegen, geen zorgen over gezondheid

7:28 De politie heeft meerdere tips binnengekregen over het vermiste meisje uit Nijmegen. Het meisje van 15 is ruim drie weken geleden vertrokken vanuit de Brederostraat in Nijmegen. Gisteren deed de politie een oproep via Facebook om haar te vinden.