Vermiste jongen (13) uit Nijmegen is terecht

KIJKEN Huisfoto­graaf Hans-Pe­ter van Velthoven kiekte Muse ‘in zijn eigen achtertuin’

11:17 Nijmegenaar Hans-Peter van Velthoven is de huisfotograaf van Muse. Hij reist met de Britse rockformatie de wereld over. Het concert afgelopen donderdag, in het Goffertpark, was bijzonder: ,,In mijn eigen achtertuin, ik kon er met de fiets naartoe.” ‘HP’, op de zwartwit foto, derde van links, met de bandleden, selecteerde voor de Gelderlander de mooiste foto’s van voor, tijdens en na de show.