Veroordeelde stalker ‘weer lastpak’ in Nijmegen en Zutphen: ‘Ik sla je kankermoeder kapot’

Grote naam uit de hiphop rapt in de kleine zaal van Doornroos­je

16:12 De Amerikaanse hiphoplegende Talib Kweli treedt morgen op in Doornroosje. Ruim twintig jaar geleden was hij een grote naam in de internationale hiphopwereld, maar donderdag neemt hij genoegen met de kleine zaal van het Nijmeegse poppodium.