Veroorzaker van ernstig ongeval in Nijmegen vlucht op sokken: politie vindt fles lachgas in auto

UPDATE Duwbak schampt pijler van Nijmeegse spoorbrug: treinver­keer tijdelijk gestremd

11:14 NIJMEGEN - Een duwbak heeft zaterdag in de vroege ochtend, rond 5.00 uur, een van de pijlers geschampt van de spoorbrug in Nijmegen. Ook werd een ponton geraakt. Omdat niet meteen duidelijk was hoe groot de schade was, werd het treinverkeer meteen stilgelegd.