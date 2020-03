Verpleegkundige staat straks sneller voor de klas

Al die extra leraren zijn nodig om het personeelstekort in de zorg op te lossen. Dat tekort is groot. De verwachting is dat er in 2022 landelijk 55.000 tot 80.000 mensen meer nodig zijn dan er beschikbaar zijn. 'Helaas is er ook een groot tekort aan leraren om mensen te kunnen opleiden', laat een woordvoerder van de HAN weten.

Wie de opleiding gaat volgen, moet 2,5 dag per week stage lopen op een vmbo of mbo. Verder krijgen de studenten nog een tot anderhalve dag per week les op de HAN. Ze kunnen vervolgens lesgeven op een middelbare school of een mbo, maar ook als opleider in de praktijk bij een zorgorganisatie of bij een opleidingsbureau.