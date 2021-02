Verraderlijk: plaatselijk spekglad in Nijmegen, fietsers gaan onderuit

Nog geen bedelver­bod in Nijmegen, maar burgemees­ter Bruls wil er wel naar laten kijken

27 januari NIJMEGEN - Er komt voorlopig geen bedelverbod in Nijmegen om de overlast van zwervers in te dammen. Een grote meerderheid van de gemeenteraad wees woensdagavond het voorstel daartoe van VVD en Stadspartij af. Maar burgemeester Hubert Bruls gaat de komende maanden toch laten onderzoeken of een bedelverbod in een of andere vorm ingevoerd kan worden.