Verrassende wending: Nijmeegse verdachte die kunstroof ontkende, geeft gestolen schilderijen alsnog terug

wat vind jij? Moet er eind van het jaar een nieuwe Sprookjes­rou­te komen in Nijmegen?

4 januari NIJMEGEN - De Sprookjesroute met als eyecatcher het Nijmeegs Hert op de Waalkade en verlichte sneeuwpoppen en ijsberen trok de afgelopen weken veel bekijks in Nijmegen. Mensen gingen lekker even naar buiten en maakten een wandeling langs de verlichte objecten in het centrum van Nijmegen. Eerder dan gepland werd de route afgebroken. Vandalen staken een sneeuwman in brand, kabels werden vernield, onverlaten klommen op objecten.