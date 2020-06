Verrassing: koningin Máxima bezoekt Nijmeegse Jumbo en milieustraat

Alpe d’HuZes: emotionele ode aan onderzoe­kers Radboudumc

15:21 NIJMEGEN - ,,Dit is het enige voordeel aan die anderhalve meter afstand in coronatijd: de zaal heeft voor een optreden nog nooit zo snel vol gezeten.” Zanger Maarten Peters had donderdagmiddag in het Radboudumc snel de lachers op zijn hand. De Nijmegenaar bracht tijdens een speciale editie van Alpe d’HuZes een serenade aan onderzoekers van het universitair medisch centrum.