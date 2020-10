Verruilt Bruls Nijmegen voor Utrecht? 'Ingewijden noemen zijn naam’

video Maher (25) zette mondkapje iets te laat op en werd hardhandig overmees­terd op station Arnhem: ‘Ik raakte in paniek’

28 oktober NIJMEGEN - Een mondkapje een seconde te laat opzetten en vervolgens hardhandig uit de trein worden verwijderd en met vier flinke kneuzingen op het politiebureau belanden: het overkwam de 25-jarige Nijmegenaar Maher Hajj Kaddour. ,,Ik vraag me af of me dit ook was gebeurd als ik een gewone Nederlander was geweest.’’