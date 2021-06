Verslaafde Nijmegenaar (32) die Anouk Schuurmans doodreed 2 jaar langer in tbs-kliniek

mijn hobby John (66) bouwt het Stations­plein van Nijmegen na: ‘Af en toe een slapeloze nacht’

27 mei NIJMEGEN - Sinds de lockdowns is de modelspoorbouw weer razend populair en ook het 3D-printen heeft een enorme vlucht genomen, maar John Langeslag (66) is er al sinds jaar en dag mee in de weer. Bijna overal waar hij heeft gewoond, heeft hij wel een modelspoorbaan opgezet.