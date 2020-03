Vertragingen en uitval busverkeer in regio Nijmegen door hoogwater

Ooggetuige van de oorlog 'De rijke buurten geven schande­lijk weinig'

16:08 Tot Koblenz is de Rijnoever in geallieerde handen. In de Nijmeegse tuinen beginnen krokussen en narcissen te bloeien. Na vijf maanden openen de scholen weer, vaak in geïmproviseerde lokalen. Om bij de aanstaande bevrijding van Noord-Nederland de hongerende bevolking te helpen, wordt de actie Zuid Helpt Noord gehouden.