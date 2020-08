Vertrek 10 procent verpleegkundigen Radboudumc ‘is vrij normaal aantal’ aldus minister op kamervragen

De twee Kamerleden trokken bij de minister aan de bel na publicatie in juli in deze krant dat op korte termijn 24 van de 185 ic-verpleegkundigen die op de Nijmeegse intensive care werken, vertrekken. Dat liet de bedrijfsleider van de afdeling weten na vragen van de ondernemingsraad (OR).

Tielen en Regterschot wilden weten of die relatief hoge uitstroom van (ic-)verpleegkundigen uit het Radboudumc een uitzondering is of dat die cijfers vergelijkbaar zijn met andere regio’s in Nederland.

In de vandaag bekend gemaakte antwoorden meldt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat dat geen afwijkende cijfers zijn. De conclusie is dat een uitstroom van 10 procent die zijn of haar werkgever verlaat, vrij normaal is onder gespecialiseerde verpleegkundigen: dit is een landelijk beeld.

Een woordvoerder van de raad van bestuur van het Radboudumc meldde vorige maand dat het cijfer dit jaar iets hoger ligt, maar dat is vooral te verklaren door het hoge aantal mensen dat met pensioen is gegaan. De Jonge bevestigt in zijn antwoorden dat beeld. Volgens het ministerie bestaat de beroepsgroep van gespecialiseerde verpleegkundige uit een grote groep van 60 jaar of ouder, zo’n 9 a 10 procent van de beroepsgroep. ‘Een deel zal dus ook uitstroom zijn als gevolg van pensionering', aldus het antwoord van de minister.