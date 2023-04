Vervlogen tijden: zo zag Koninginnedag in Nijmegen er vroeger uit

Deze vijf Drutenaren kregen een lintje, omdat ze altijd klaarstaan voor de samenle­ving

Ze zijn allemaal op hun eigen manier stuwende krachten in de maatschappij, de mensen in de gemeente Druten die woensdag een lintje opgespeld kregen. De een als betrokken tuinder, de ander als trainer. De meesten zijn op tal van gebieden actief, te veel om op te noemen. We lichten er voor ieder een paar opvallende prestaties uit.