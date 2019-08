Vervuild gras Nijmeegse Waalkade schoongemaakt

NIJMEGEN - Het nieuwe gras op de Waalkade in Nijmegen heeft niet alleen geleden onder de Vierdaagsefeesten, het is ook vervuild met stukjes glas en ander afval dat in de bodem is gedrukt. Het terrein wordt nu handmatig schoongemaakt.

De grasmat op de Waalkade is eind juli al een paar keer uitvoering schoongeveegd na de Vierdaagse. Maar gemeente Nijmegen en reinigingsdienst Dar zijn er nog steeds niet tevreden. Er liggen glasscherven, dopjes, peuken en andere rommel.



Een woordvoerster van Dar meldt: ,,Dit afval is in de bodem gedrukt, vermoedelijk tijdens het opruimen van de houten vloerdelen. Wat na het feest nog op de vloer lag, is op het grasmat gekomen en door de machines erin gereden. Het verwijderen van dit afval, dat bij regen naar bovenkomt, wordt bemoeilijkt door de vezels in de grasmat.”

Met harken en krabbers

Mensen van de gemeente en reinigingsdienst hielden dinsdag een controle en kwamen tot de conclusie dat het nog steeds vervuild is. Daarom bewerkt een flinke ploeg medewerkers van Dar nu het veld handmatig met harken en krabbers.

Als het gras weer gegroeid is, gaat het publiek het veld waarschijnlijk gebruiken als ligweide. Dan mogen er uiteraard geen scherpe stukjes meer in de bodem liggen. Of de extra schoonmaakactie afdoende is, moet nog blijken.

Net ingezaaid

Voor de Vierdaagse was de de vernieuwde Waalkade net groen, het gras was er in juni gezaaid. Het gazon ter hoogte van het casino is tijdens de feesten afgedekt met houten platen voor de drukke locatie Matrixx aan de Waalkade. Dat er voor de Vierdaagse al gras lag, was een keuze van de gemeente: gras is een betere ondergrond dan los zand.

,,Er komt een evaluatie over het gebruik van de Waalkade en het herstel na afloop”, zegt een woordvoerster van de gemeente. ,,Dit is een nieuwe situatie. Het kan zijn dat we tot de conclusie komen dat het volgend jaar anders moet.”

Oersterk gras

Met de grasmat komt het goed, meldde een specialist van graszaadleverancier Barenbrug in Oosterhout al eerder. Dit bedrijf heeft het gras geleverd. Het is een oersterke grassoort die het goed doet op een zanderige ondergrond omdat het diep wortelt. Dit gras wordt veel gebruikt in Zuid-Europa omdat het hitte- en droogtebestendig is.