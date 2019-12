Verwarde man aangehouden na uit de hand gelopen ruzie in Nijmeegse wijk Malvert

Wereld­licht­jes­dag: 'Het verlies van een kind is zó heftig, dat vergeet je nooit’

6 december NIJMEGEN - Wereldlichtjesdag, komende zondag in de Stevenskerk, gaat over álle kinderen van alle leeftijden. Het is 'een moment om samen, midden in het leven, licht te maken voor kinderen die worden gemist', geeft de Nijmeegse organisatie aan. Didi Braat, gynaecologe van het Radboudumc, heeft zich als beschermvrouwe verbonden aan de stichting Wereldlichtjesdag Nijmegen.