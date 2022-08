Verwarde man springt in Waal bij Nijmegen, politie trekt hem na bijna 2 uur op de kant

Wat Mick & Keith en al die anderen Nijmegen te bieden hebben: een economi­sche impuls en het imago van een levendige stad. En dat is geld waard.

NIJMEGEN - Artiesten van het kaliber Rolling Stones en Rammstein treden op in Nijmegen sinds Lochem in 1987 te klein was voor Tina Turner. Nijmegen verzekerde zich deze maand van nog eens vijf jaar topartiesten. Wat betekent dat voor de stad?

