‘Verwarde man stak bezoeker van Nijmeegse moskee neer en daarna zichzelf’

Jan ruilde Amsterdam in voor het huis van zijn moeder in Nijmegen: 'Een maand erna zat ik alweer bij de makelaar’

Jan van der Grinten woont, nu met vrouw, drie dochters en een hond, weer in zijn ouderlijk huis. De advocaat pendelt tussen Nijmegen en Amsterdam. ,,We hadden een huis in Amsterdam en logeerden soms bij mijn moeder in Nijmegen. Iedereen vond het hier fijn”, vertelt hij.