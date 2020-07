Verwarde Nijmegenaar die zijn huis wilde laten ontploffen ‘moest beloven géén brand te stichten’

De rechtbank in Arnhem boog zich dinsdag over de kwestie. Daar werd duidelijk dat verwarde man vijf dagen vóórdat hij de gasslang van zijn fornuis doorsneed ook al met brandstichting dreigde.

Volgelopen met gas

Vijf dagen later was de wijk in rep en roer en konden hulpdiensten ternauwernood voorkomen dat de man zijn woning opblies. Hij had - volgens politie en justitie - de slang van het gas doorgesneden. Ramen waren dicht en een mechanisch ventilatierooster was afgeplakt. De woning was helemaal volgelopen met gas. Het liep nét goed af.