Verwarde vrouw verstopt zich in plafond politiebureau in Nijmegen

Jongeman (19) die na nieuwjaars­dag in Nijmegen vermist raakte is gevonden

3 januari NIJMEGEN - De 19-jarige jongen die vermist was en op nieuwjaarsdag voor het laatst was gezien in Nijmegen, is in goede gezondheid gevonden. Dat meldt de Politie Nijmegen. De jongeman uit Groningen was op 1 januari 2020 rond 14.00 uur vertrokken vanaf cultureel centrum Brebl op het Nijmeegse Honigterrein.