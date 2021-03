Verwarring door wirwar aan parkeerborden bij station Nijmegen: niet snel genoeg weg bij Kiss & Ride? Boete!

Ze heeft het teruggezocht op haar telefoon. Anderhalve minuut zit er tussen het moment dat haar vriendin de Kiss and Ride-parkeerplaats (K+R) bij het station oprijdt en het moment dat Babette de Bruijn (32) op de bijrijderstoel wil plaatsnemen. Ze moet alleen haar jas nog aantrekken. Maar juist dán komt er een gemeentecontroleur naar de auto. Of de dames wel weten dat ze een kaartje moeten kopen om op de K+R te parkeren? Ze mogen blij zijn: dit keer komen ze er met een waarschuwing vanaf.



Het uitstapje van de vriendinnen naar de Ooijpolder is direct verpest. ,,Die boa zag toch dat ik eraan kwam om in te stappen? We voelden ons overdreven autoritair behandeld”, zegt De Bruijn. ,,Wat me vooral bijblijft is een gevoel van onrechtvaardigheid. Iedereen denkt dat een Kiss and Ride-plek gratis is. Hoe kan het dan dat je daar tóch moet betalen als je even iemand wegbrengt of op komt halen?”