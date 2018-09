Verwarring op de Griftdijk: de knip is een 'rommeltje'

Maandagochtend, 08.50 uur. De bestuurder van een bestelbusje trapt vlak voor de camera's, die auto's op de Griftdijk scannen, op de rem. Alarmlichten gaan aan. Koerier Hans de Moor rijdt achteruit en besluit te keren. ,,Wat is hier dan aan de hand? Ik vind dit heel raar’’, zegt hij, eenmaal aan de kant van de weg.

Gevaarlijke situatie

Volledig scherm De knip in de Griftdijk. © Marcel Kuster Het is een voorbeeld van een gevaarlijke situatie die op de knip op de Griftdijk, tussen de Italiëstraat en de Van Boetzelaarstraat, kan ontstaan. Tijdens de spits mogen alleen automobilisten met een ontheffing er rijden; bewoners (Griftdijk, zijstraten en blokken van aangrenzende wijken), lijnbussen en hulpdiensten.



Ander verkeer moet voor alternatieve routes kiezen, bijvoorbeeld via de Margaretha van Mechelenweg, Keizer Hendrik Vl-singel en N325. Op de Griftdijk wacht anders tussen 07.00 en 09.00 uur en 16.00 en 18.00 uur een boete van 149 euro. Alle adressen blijven overigens bereikbaar voor bestemmingsverkeer, mits dat omrijdt tijdens de spits en de Griftdijk zo mijdt.

De Moor: ,,Ik kom uit Amsterdam en ben net bij Heinz in Elst geweest. Nu moet ik iets afleveren in Nijmegen en de navigatie stuurt me via deze weg. Ik zag ineens die camera's en schrok me rot. Een bord heb je maar heel snel gezien, iets dat geldt voor lijnbussen, dacht ik. Tot negen uur dus? Nou, dan wacht ik wel even.’’

Vanuit Nijmegen komen automobilisten ter hoogte van het Citadel College het eerste bord tegen dat waarschuwt voor de knip. Het staat in een bocht. Het volgende bord langs de Griftdijk wordt grotendeels aan het zicht onttrokken door een stoplicht. Er is simpelweg te weinig tijd om alle informatie op het bord goed te kunnen lezen, zeggen veel omwonenden.

Rommeltje

Verkeersdeskundige Harry Dillerop noemt de knip 'een rommeltje'. ,,Ik kan me voorstellen dat niemand het echt snapt. Hoewel de borden juridisch kloppen, moet je ze maar gezien en gelezen hebben.’’

Zaak is volgens Dillerop om het stuk weg waar het écht om gaat, de afsluiting zelf, duidelijker aan te geven. ,,Bijvoorbeeld met rood/witte hekjes in de berm. Dat bestuurders weten: hier is iets speciaals aan de hand.’’

Een dergelijke knip komt overigens veel vaker voor in Nederland, weet Dillerop. ,,Het is een bekende methode om sluipverkeer te voorkomen. Maar hier is het heel onhelder. Mocht ik er bekeurd worden, zou ik rustig naar de rechter durven gaan.'' Een maatregel met bijvoorbeeld slagbomen of paaltjes die omhoog komen, zoals in het centrum, is volgens Dillerop niet werkbaar op de Griftdijk. ,,Daarvoor zijn er te veel mensen met een ontheffing.’’

Net zo blij

De meningen over de knip zijn verdeeld. Zo levert de afsluiting irritatie op bij werknemers van voorzieningenhart De Klif in Oosterhout. ,,Wij moeten opeens weer omrijden om op het werk te komen omdat we geen ontheffing krijgen. We waren net zo blij met de Oversteek’’, zegt Lotte van der Pas.

Het echtpaar Derksen-Van Kempen, woonachtig aan de Griftdijk is wel over de maatregel te spreken. Door Derksen: ,,Het is onvoorstelbaar hoe druk het hier is geworden. Wat dacht je, als je zoveel bouwt. En dan twee auto's per woning. Ik stond hier 's ochtends om kwart over acht zó lang te wachten tot ik de weg op kon draaien. Nu ligt dat ook aan al die fietsers, maar goed, het scheelt al een hoop. Behalve dat onze oudste zoon geen ontheffing kan krijgen.’’

'Hoezo bewonersvriendelijk?'

Per adres mogen maar twee ontheffingen worden aangevraagd. Tot ergernis van Paul Janssen uit Oosterhout. ,,Wij hebben twee auto's en een motor. Met de motor moet ik nu dus helemaal omrijden. Hoezo bewonersvriendelijk?’’