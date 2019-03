Verweesde golden retriever wordt opgevangen na auto-ongeluk, eigenaar nog steeds in coma

video Volle Nijmeegse bioscoop­zaal voor ontknoping Wie Is De Mol?

11:09 NIJMEGEN - Ruim vierhonderd mensen keken vanavond in een uitverkochte bioscoopzaal aan het Nijmeegse Plein 1944 naar de ontknoping van televisieserie Wie Is De Mol?. De uitslag - Merel Westrik is de mol - werd met gejuich ontvangen, hoewel Sarah in de zaal het meest werd verdacht.