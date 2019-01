Verzakte Blauwe Steen legt busverkeer centrum Nijmegen plat

video Bij dit Nijmeegse filmhuis zie je de nieuwste filmhits in één weekend

11:30 NIJMEGEN - De filmhuishits van 2019 zien ver voordat ze in roulatie gaan? Dat kan in het weekend van 2 en 3 febrauari. LUX heeft dan Best of Fest waarbij een selectie van het International Film Festival Rotterdam in Nijmegen te zien is.