Verzet tegen kerstverlichting in Nijmegen: ‘We hoeven die onzin niet’

Gevolg: waar een groot deel van de Nijmeegse binnenstad inmiddels is opgeluisterd met kerstverlichting, blijft het in een groot deel van de Grotestraat donker. Alleen de kop van het smalle straatje, waar meerdere cafés zitten, is verlicht. Binnenstadsmanager Maarten Mulder, die gaat over de kerstversiering in de stad, zit met de kwestie in zijn maag: ,,Deze reactie had ik bepaald niet verwacht.”