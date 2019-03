Verzorgingshuis: 'Hennepvondst was niet bij ons maar in zelfstandige huurwoning’

Burenruzie: geluids­over­last met stip op één

14:00 NIJMEGEN - Geluidsoverlast is verreweg de belangrijkste aanleiding voor buren in Nijmegen om het met elkaar aan de stok te krijgen. Vier van de tien conflicten waarbij de hulp in 2018 werd ingeroepen van buurtbemiddelaars, gingen over slaande deuren, te harde muziek, blaffende honden of bijvoorbeeld schreeuwende buurkinderen.