Vesters wil nog steeds een restaurant zijn

Slapeloze nachten heeft Nikolien Verstraelen (41), eigenares van het Nijmeegse restaurant Vesters, al heel wat gehad. Lichte paniekaanvallen, noemt ze het zelf. Maar toen de sluiting van het restaurant een feit was, kwam de dadendrang omhoog. ,,We willen vooral uiting geven aan het gevoel dat we nog steeds een restaurant zijn.”



Even terug naar ruim een week geleden?

,,We zagen het aankomen. De omzet in februari liep terug en de annuleringen begonnen. Jeroen (mede-eigenaar, red.) dacht dat het zo’n vaart niet zou lopen, maar ik wist het niet. Zondag ben ik thuis van ellende gaan schoffelen in de tuin.



,,De buurvrouw kwam het melden. Eerst dat de scholen dicht gingen, daarna vertelde ze dat wij ook dicht moesten. We hebben de kinderen in de auto geladen en zijn naar het restaurant gereden. De gasten hebben hun bord leeg gegeten en zijn daarna naar huis gestuurd.



,,Ik was boos. Je weet dat dit moet, maar je verliest controle. We hebben wel twintig man personeel waarvan acht vaste krachten.”



En nu op de bank zitten?

,,Zeker niet. We willen ons team bij elkaar houden. We willen iets doen, nog steeds een restaurant zijn. We zijn gestart met een diner in Vesters-stijl dat we aan huis bezorgen.