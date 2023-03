Vette hap in Nijmegen: dit is het verschil tussen een snackbar en cafetaria

indebuurt.nlKan jij ook zo genieten van een frietje met een lekkere snack van de snackbar? Of ligt een cafetaria dichter bij jou in de buurt voor een vette hap? Je kan in Nijmegen op veel plekken gefrituurde snacks halen, maar wat is eigenlijk het verschil tussen een snackbar en een cafetaria?

Om die vraag te beantwoorden moet je de geschiedenis induiken. Frans van Rooij, van de Vereniging Professionele Frituurders, doet dat met liefde en kan het haarfijn uitleggen.

Eerste Wereldoorlog

Wat de Eerste Wereldoorlog met een Nijmeegse snackbar te maken heeft? Frans vertelt: “Eind twintigste eeuw is de frietcultuur vanuit Frankrijk via Wallonië en Vlaanderen opgetrokken naar Zuid-Nederland. De twee wereldoorlogen hadden grote invloed op de verdere verspreiding van de friet en de frituur over het land. In de Eerste Wereldoorlog kwam een miljoen Belgische vluchtelingen naar ons land. Veel gastgezinnen maakten hierdoor kennis met friet. Ook weten we dat er frietkotjes, kleine houten frietkraampjes, waren in enkele opvangkampen. Na de Eerste Wereldoorlog openden niet alleen in Brabant, Zeeland en Limburg, maar ook in enkele grote steden in de Randstad al frietzaken.”

Tweede wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog zorgde voor een verdere opmars van friet. Na die oorlog was er veel schaarste in voedsel en grote behoefte aan goedkope gerechten. Frans vervolgt: “In het hele land openden vele honderden frietzaken, frietwagens, frietkramen, friettenten en frietloketten. Zulke loketten zaten soms zelfs gewoon in huiskamers. Een gat in de voorgevel en bakken maar. Deze frietloketten groeiden uit tot wat we snackbars noemen.” Doordat er vanuit huiskamers werd gefrituurd zijn er nog zo vaak snackbars te vinden in woonwijken, zoals Snackbar Charly Corner.

Cafetaria vs. snackbar

Aha, nu weten we hoe de frieten in ons land terecht zijn gekomen en het onstaan van de hedendaagse snackbar en cafetaria, maar wat is nu het verschil?

Komt ‘ie: snackbars hebben nog steeds vaak beperkte zitmogelijkheden. De friettenten die wel zitplekken creeërden zijn we cafetaria’s gaan noemen. Waar snackbars zich vooral richten op het afhalen van de frietmaaltijd, kun je bij een cafetaria ook blijven eten.

Uitgebreid assortiment

Maar er is nog een verschil, een cafetaria heeft een uitgebreider assortiment. Frank: “Je kan er tegenwoordig niet alleen friet, kroketten en andere gefrituurde lekkernijen, maar ook friet met toppings, hamburgers, kip van het spit en spareribs halen.”

Kijk, weet je dat ook weer als je de volgende keer een frietje haalt bij jouw favoriete frituur! Wil je trouwens een keer ergens anders een snack halen? Geen probleem, want Nederland telt zo’n 5.700 frietzaken. Keuze genoeg dus! En de lekkerste friet in Nijmegen haal je volgens jullie hier.

