Vette Herman de frietbakker gaf kleur aan een hele wijk

Zoals dat gaat bij zulke ontmoetingen was het mijn vader die me meenam. Ik weet het nog precies. Het was in een zijstraat van de Burghardt van den Berghstraat in Nijmegen, waar ik ben geboren en getogen. We liepen het trapje af en stapten binnen in een keldertje. Daar stond hij, een man in een witte schort, hij had een streng gezicht. Vette Herman. Mijn vader bestelde een frietje met voor mij en voor zichzelf een half haantje.