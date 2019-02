VGZ hoeft afbouwmedicatie niet te vergoeden

ARNHEM - Zorgverzekeraar VGZ hoeft op maat gemaakte medicijnen voor mensen die van de antidepressiva af willen niet per definitie te vergoeden. Dat heeft de rechter besloten in een zaak die de Vereniging Afbouwmedicatie in januari aanspande tegen de Arnhemse zorgverzekeraar. De vereniging eiste dat VGZ de op maat gemaakte medicatie wél zou vergoeden.

VGZ vindt dat patiënten die van de antidepressiva af willen, dat in de eerste plaats moeten doen met de standaard doseringen die al bestaan. Door iedere keer een lagere dosering te nemen, kunnen ze uiteindelijk met de medicatie stoppen. Als blijkt dat de stappen met de standaarddosering te groot zijn, kan er gesproken worden over maatwerk en is er ook een mogelijkheid om die vergoed te krijgen. Of dat gebeurt, wordt per situatie bepaald. Deze aanpak is in lijn met het standpunt van de gezamenlijke Nederlandse zorgverzekeraars.

De rechter vindt dat daarmee voldoende tegemoet wordt gekomen aan de behoefte van patiënten die hun medicatie willen afbouwen.

Slagingskans

De vereniging wil echter dat op maat gemaakte afbouwmedicatie per definitie wordt vergoed, omdat de slagingskans van deze pillen veel groter zou zijn dan bij stoppen met standaarddoseringen. De enige methode die daarvoor nu bestaat in Nederland, wordt aangeboden door de Regenboog Apotheek in Arnhem in de vorm van ‘taperingstrips’. Daarbij krijg de patiënt gedurende twee maanden iedere dag een lagere dosering antidepressiva. Probleem met deze methode is dat die onvoldoende wetenschappelijk getoetst is en dat die duur is.