Via via horen buren dat asfaltfabriek te veel kankerverwekkende stoffen uitstoot: ‘Gemiste kans om vertrouwen te herstellen’

Vrouwen zijn in de meerder­heid in Nijmegen en dat zie je aan de trends in de stad: ‘Ze zijn veeleisen­der’

9:55 NIJMEGEN - Deze stad is een vrouw. Al jaren zijn vrouwen in de meerderheid in Nijmegen en dat is te zien. De transformatie naar een feminiene stad is onmiskenbaar voor wie erop let.