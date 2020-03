Video met kapmes en pistolen in Nijmegen: zorgen over jongeren met wapens in steden

Nijmegen stopt met controles op illegale kamers: bang voor schade­claims

6 maart NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen controleert dit jaar niet meer op illegaal verkamerde panden, veelal studentenhuizen. Klachten van buurtbewoners over overlast worden wél opgepakt. Nijmegen maakt voorlopig even pas op de plaats, omdat zij in de juridische strijd in drie zaken in het ongelijk is gesteld door de rechtbank in Arnhem.