Vier arrestaties na urenlange politieactie in Nijmegen: grote hoeveelheid drugs en veel cash gevonden

Naar verluidt zijn dit de bewoners van de woning in de Meijhorst 11e straat in Nijmegen. In dit huis woont volgens verschillende buurtbewoners een vrouw met haar drie zoons.

Verdachten in beperking

De verdachten worden de komende dagen verhoord door recherche, zo laat een politiewoordvoerder weten. ,,Na het aantreffen van de drugs en het geld zijn alle aanwezigen gearresteerd; we doen op dit moment onderzoek naar hun betrokkenheid.” De verdachten zitten in beperking. Zij kunnen dus alleen met hun advocaat spreken. Om welke drugs het gaat en hoeveel geld er is gevonden, kan de politie op dit moment nog niet zeggen.

Buurt is verrast

In de buurt was het dinsdag een komen en gaan van politiebusjes en agenten. Van ongeveer 15.30 tot 21.45 uur waren er agenten aanwezig in de wijk. Wat er precies aan de hand was, was eerder voor veel omwonenden een mysterie. Buurtbewoners waren verrast over de inzet.



Het gezin woont volgens hen al vele jaren in de wijk. Niemand zei het gezin echt goed te kennen. ,,Maar het zijn op het oog aardige mensen, ze groeten altijd. Normale mensen, waarvan je niet verwacht dat ze fout bezig zijn’’, zei een omwonende dinsdagavond. Dit beeld bevestigden ook anderen.