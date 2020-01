Vier auto’s branden volledig af in Nijmegen: vermoedelijk brandstichting

Bij aankomst van de brandweer stonden de geparkeerde auto's in lichterlaaie. In totaal stonden vier auto’s in brand. De brandweer kon wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee andere geparkeerde auto’s. Die voertuigen liepen ondanks die inspanningen wel brandschade op.



De vier auto’s zijn geblust, maar zijn allemaal total loss. De politie gaat uit van brandstichting. Bijna exact een jaar geleden ging op dezelfde parkeerplaats ook een auto in vlammen op.



Behalve in Nijmegen gingen afgelopen nacht ook auto’s in vlammen op in Arnhem en Ede.