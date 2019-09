Vier auto's uitgebrand in Nijmegen

Klachtenre­gen over harde muziek op festival Het Nest: ‘Het gedreun hield maar niet op’

9 september NIJMEGEN - Dancefestival Het Nest heeft afgelopen weekend een ware klachtenregen veroorzaakt in Nijmegen wegens geluidsoverlast. Het festival beleefde zaterdag in het Goffertpark zijn derde editie en produceerde volgens de gemeente Nijmegen meer bastonen dan 95 decibel, zoals volgens de vergunning was toegestaan.