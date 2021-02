Vier jaar cel geëist voor gewapende woningoverval op moeder en 14-jarige dochter in Nijmegen

Emoties de baas? Dan loop je minder kans op psychische klachten na een trauma

9 februari NIJMEGEN/ ARNHEM - Agenten tegenover de woedende bestormers van het Amerikaanse Capitool, of oog in oog met de relschoppers in Eindhoven. Wie zijn emoties de baas is tijdens zo’n heftige gebeurtenis, loopt minder kans op psychische klachten, blijkt uit een nieuw onderzoek.