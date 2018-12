Vier jaar geëist tegen verdachte van brandstichtingen bij Eritreeërs Lent

LENT – Tegen een 19-jarige bewoner van een tijdelijke woonvoorziening voor Eritrese statushouders in Lent is gisteren vier jaar geëist voor drie nachtelijke brandstichtingen in de houten barakken aan de Griftdijk in mei en juni.

De officier van justitie houdt de verdachte aan zijn eerste verhoor waarin hij toegeeft de branden uit boosheid te hebben gesticht. Hij wilde bij zijn vriendin en kind wonen, maar werd daar niet bij geholpen. Na de eerste brand had hij spijt. Maar toen hij zag dat er niks veranderde, stichtte hij nog twee keer brand. Aldus de bewoner in zijn eerste verklaring.

Vijf verschillende verklaringen

Na dat eerste verhoor trok de verdachte de bekentenis in. Uiteindelijk lagen er gisteren voor de rechtbank in Arnhem vijf verschillende verklaringen op tafel. De voorzitter vroeg zich af wat ze nu moesten geloven. De branden bleken te zijn gesticht met wasbenzine. Onderzoek naar een stukje aangetroffen plastic leidde naar een supermarkt in de buurt. Uit betaalgegevens en camerabeelden bleek het de verdachte te zijn geweest die daar drie keer wasbenzine had gekocht. Hij werd daarop aangehouden en zit sindsdien vast.

Gisteren zei hij dat hij de brandbare stof steeds op verzoek van een andere bewoner had gehaald. Deze persoon had hem beloofd te helpen bij het regelen van een woning. Toen hij hem uiteindelijk aansprak op de branden zou de persoon hebben gedreigd zijn vriendin en zijn kindje iets aan te doen als hij zijn naam noemde bij de politie.

Regime van Eritrea

Dat hij bij zijn eerste verhoor een bekentenis aflegde was omdat de politie beloofde dat hij dan snel naar huis mocht, zei hij. De officier van justitie vindt het allemaal niet geloofwaardig. Ze wees op het levensgevaar van de brandstichtingen midden in de nacht terwijl bewoners lagen te slapen. Twee keer werd brand gesticht in een trappenhuis. Een derde keer was het in de buurt van een meterkast, bij gas- en elektriciteitsleidingen.

De brandstichtingen zorgden voor veel onrust in de woonvoorziening. Bewoners vroegen zich af of het regime van Eritrea er misschien achter zat, of mensen die zich keerden tegen statushouders. Volgens onderzoek is de verdachte niet zozeer impulsief, eerder berekenend. Hij begon te lachen bij het horen van de strafeis. “Vier jaar zitten is geen optie voor mij.” Zijn advocaat vroeg om vrijspraak. Hij vindt niet bewezen dat zijn cliënt degene is die de branden stichtte.