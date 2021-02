Vier jongens (17) krijgen boete voor sleeën in het park, moeder Annet stuurt boze brief: ‘Waarom zij wel, als enigen?’

In een brief aan burgemeester Bruls doet zij haar beklag over de gang van zaken. Niet alleen is de boete van 95 euro voor zo’n onschuldig vergrijp buitensporig hoog, zo betoogt Vennema, ook werd die dag verder niemand in het bomvolle ‘wintersportpark’ bekeurd. ,,Waarom zij wel, als enigen in het park?”