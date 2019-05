Vier maanden cel voor Nijmeegse (48) die ex anderhalf jaar stalkte

Ja, ze was te ver gegaan. Ze kalkte met lippenstift vervelende teksten op de ramen. Belde haar ex veelvuldig, besmeurde zijn auto met mayonaise en propte zelfs klodders mayonaise en ketchup door de brievenbus. Ook het gooien van eieren tegen de ramen van het huis van haar voormalige vriend ging haar niet te ver.



Een eis van anderhalf jaar cel - waarvan een half jaar voorwaardelijk - is in stalkingszaken tamelijk uitzonderlijk, zegt strafrechtjurist en criminoloog Roderic van Voorst tot Voorst. ,,Maar het is goed om te beseffen dat iedere stalkingskwestie anders is: qua duur, maar ook qua intensiteit van de stalking. Dat vertaalt zich natuurlijk in de strafmaat. Daarom zit er nogal wat variatie in de straffen die rechters opleggen.” In de meeste gevallen worden stalkingszaken echter afgedaan met een werkstraf, eventueel in combinatie met een voorwaardelijke celstraf als stok achter de deur, stelt Van Voorst tot Voorst.