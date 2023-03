Vier maanden nadat glasplaat Stevenskerk in miljoen stukjes breekt volgt poging twee: ‘Hadden er niet aan moeten beginnen’

met video Hoogtepunt verbouwing Stevens­kerk loopt uit op drama: glasplaat van 3000 kilo valt aan diggelen

NIJMEGEN - Wat het hoogtepunt van de verbouwing van de Nijmeegse Stevenskerk had moeten worden, is vrijdagochtend uitgelopen op een drama. Bij het naar binnen takelen van loodzware glasplaten zijn twee exemplaren in duizenden stukken uiteen gebarsten. De verbouwing loopt hierdoor maanden vertraging op.